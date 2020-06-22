Петра Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский районный суд Москвы отправил участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова под административный арест на 15 суток. Об этом пишет «Медиазона»

В отношении Верзилова составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве «из-за того, что он якобы неоднократно выражался нецензурной бранью», сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

21 июня Верзилова задержали и допросили в рамках «московского дела» о событиях 27 июля 2019 года, когда митинг за свободные выборы в Москве разогнала полиция. Следователи называли Верзилова организатором «массовых беспорядков», но пока он имеет статус свидетеля. Когда Верзилова после допроса отпустили из полиции, на него напал провокатор, после чего художника вновь задержали.

По одной из версий, Верзилова задержали из-за того, что он якобы готовит акцию к параду Победы 24 июня. Сам он это отрицает. Также его преследование связывают с публикацией в инстаграме, где Верзилов использовал цитату Захара Мая: «Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих».