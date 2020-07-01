Сериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. Создатель оригинального шоу выпустит два новых сезона

Телеканал Comedy Central объявил о перезапуске мультсериала «Бивис и Баттхед». Ожидается, что будет выпущены два сезона сериала, спин-оффы и специальные эпизоды, сообщает The Hollywood Reporter.

Над новым проектом будет работать создатель оригинального телешоу Майк Джадж. Как и раньше, он будет отвечать за сценарий и производство сериала, а также озвучит голоса двух главных персонажей. «Кажется, пришло время снова поглупеть», — сказал Джадж, комментируя перезапуск шоу.

Когда выйдут новые сезоны сериала, пока неизвестно.

«Бивис и Баттхед» — мультсериал для взрослых о двух американских подростках. Появился в 1992 году в качестве короткометражного фильма, а спустя год стал сериалом. В 1993-1997 годах вышло семь сезонов шоу. В 2011 году был показан восьмой сезон сериала, причем главные герои так и остались подростками. Повзрослеют ли Бивис и Баттхед в новых сезонах, пока неизвестно.