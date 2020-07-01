На «Госуслугах» запустили сервис, позволяющий вычислить интернет-избирателей по паспортным данным

На сайте «Госуслуг» запущен сервис checkvoter.gosuslugi.ru. Он позволяет проверить, проголосовал ли конкретный интернет-избиратель с 25 по 30 июня или только записался на дистанционное голосование по поправкам к Конституции. Проверка осуществляется по серии и номеру российского паспорта.

Эта проверка нужна для того, чтобы 1 июля на своем избирательном участке могли проголосовать жители Москвы и Нижегородской области, которые записались на интернет-голосование, но не воспользовались этой возможностью.

Теоретически сервис может помешать двойному голосованию за границей России. Уже известны два случая, когда российские граждане смогли проголосовать и дистанционно, и очно на зарубежных избирательных участках — в Израиле и Великобритании. На избирательных участках за границей разрешают проголосовать всем явившимся туда гражданам РФ.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина признавалась 29 июня, что на тот момент не существовало «электронных списков, единой электронной системы связи». Теперь с помощью сервиса по проверке интернет-избирателей можно отсечь тех москвичей и нижегородцев, которые уже проголосовали дистанционно.

Электронное голосование по поправкам к Конституции завершилось вечером 30 июня. Явка на онлайн-голосовании превысила 90%, всего было получено более миллиона бюллетеней.