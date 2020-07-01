Москалькова обратилась к Бастрыкину после нападения полицейского на журналиста «Медиазоны»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за нападения происшествия с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем, которому полицейский сломал руку на избирательном участке.
Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля избили 30 июня на избирательном участке в Петербурге, где проходило голосование по поправкам к Конституции. Френкель приехал на участок, чтобы зафиксировать, как оттуда пытаются выгнать члена комиссии с правом решающего голоса.
В нападении на журналиста участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, ему сделали операцию.
В МВД заявили, что полицейский не нападал на журналиста, а «в установленном законом порядке» удалил его с участка. В горизбиркоме Петербурга сказали, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке.
Москалькова сообщила «Коммерсанту», что попросила главу СК «проверить и принять меры реагирования». По ее словам, необходимо проверить, насколько правомерны «жесткие меры», которые применили к журналисту. «Все должны действовать в рамках закона», — сказала она.