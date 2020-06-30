Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Об этом сообщил сам канал.

Шнуров займется созданием и продвижением неновостных продуктов канала, обновлением его бренда, будет формировать стратегию развития и сетку вещания. Главной задачей музыканта на новой должности станет «объединение миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт».

«Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — заявил владелец RTVI Микаель Исраелян, который пригласил Шнурова на работу.

Как пишет ТАСС, музыкант подтвердил свое назначение в эфире RTVI. «Надеюсь, что мои все способности и мои навыки пригодятся, даже не надеюсь, я в этом уверен. А надеюсь на то, что никого не подведу, имеется в виду, и своих поклонников, и постоянных зрителей RTVI. Будет интересно, будет здорово, наш весь русскоязычный мир, думаю, что объединится», — заявил Шнуров.

Сергей Шнуров — лидер группы «Ленинград», актер и телеведущий. В частности, он вел программу «Форт Боярд» на СТС и ток-шоу «Про любовь» на Первом канале. В 2019 году Шнуров вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре. В начале 2020-го вступил в Партию роста. Неофициально сообщалось, что он будет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года.

RTVI — международный русскоязычный телеканал со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданный в 2000 году. Вещает в 53 странах, его общая аудитория — 12 миллионов человек. Также действует одноименный сайт. На прошлой неделе об уходе с RTVI объявил главный редактор телеканала Алексей Пивоваров.