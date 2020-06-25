Алексей Пивоваров ушел с телеканала RTVI

Главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров 25 июня покинул должность.

Пивоваров рассказал, что уходит из-за собственных проектов. Он отметил, что в дальнейшем его ютьюб-проект «Редакция» продолжит сотрудничать с телеканалом.

Позиция главного редактора в компании будет упразднена, ключевыми направлениями телеканала займутся другие топ-менеджеры.

Алексей Пивоваров возглавлял RTVI с 2016 года.

В июне ютьюб-проект «Редакция» Алексея Пивоварова подвергся критике из-за репортажа об экологической , вышедшего 10 июня. Зрители, в том числе видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian), обвинили «Редакцию» в необъективности и продажности. Зрители допустили, что репортаж создан на деньги «Норникеля».

Алексей Пивоваров извинился за «упущения и нарушение стандартов качественной журналистики» и заявил, что репортаж был снят на собственные средства. 22 июня «Редакция» выпустила новое видео под названием «Независимое мнение о норильской катастрофе». В записи Пивоваров признал допущенные ошибки.

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