Опрос: почти половина россиян встретила вызванный коронавирусом кризис без сбережений

45% респондентов, принявших участие в аналитического центра , заявили, что к началу кризиса, вызванного распространением COVID-19, у них не было или почти не было никаких сбережений.

Еще 29% опрошенных заявили, что у них были сбережения, но их оказалось недостаточно в период кризиса. Лишь у 26% респондентов размер накоплений позволил спокойно пережить самоизоляцию даже в условиях потери всех источников дохода, пишет РБК.

В России с конца марта до 11 мая включительно были объявлены нерабочие дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. В большинстве регионов был введен режим повышенной готовности, при котором работали лишь предприятия, производящие и продающие продукты и товары первой необходимости. В некоторых регионах, например в Москве, вводился пропускной режим.

По данным Минэкономразвития, во время карантина не работали около 15 миллионов жителей России. 680 тысяч сотрудников были сокращены.

Российские власти представили несколько пакетов помощи пострадавшим от кризиса предприятиям, а также гражданам. Для граждан, в частности, были временно увеличены пособия по безработице и предложены выплаты на детей.