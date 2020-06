The Washington Post: предполагаемый сговор России с талибами привел к гибели нескольких военнослужащих США в Афганистане

Из-за того, что Россия, как предполагается, предложила талибам награду за убийство военных международной коалиции в Афганистане, погибли несколько американцев. Об этом сообщили источники The Washington Post.

Сколько американских военнослужащих погибли из-за предполагаемого сговора России с талибами, точно неизвестно. В 2018 году в Афганистане были убиты 10 граждан США, в 2019-м — 16, в 2020-м — двое.

Разведданные о сговоре поступили из спецназа США в Афганистане. Они были получены в ходе допросов захваченных в плен боевиков. Эту информацию проверило и подтвердило ЦРУ. В марте в Белом доме обсуждали возможные ответные действия. В обсуждении участвовал, в частности, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Что решил Белый дом, неизвестно.

По данным The Washington Post, на прошлой неделе власти США предупредили о предполагаемом сговоре Великобританию. Остальных союзников по международной коалиции формально еще не уведомили.

Совет национальной безопасности США заявил The Washington Post, что «оценка достоверности основных обвинений продолжается».

26 июня The New York Times написала со ссылкой на источники, что российская военная разведка предлагала боевикам движения «Талибан» награду за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе США. 27 июня об этом же сообщили источники The Washington Post.

По информации The New York Times, о предполагаемом сговоре России с талибами сообщили в том числе Дональду Трампу. Сам президент США заявил, что ему об этом не рассказывали, так как разведка сочла информацию недостоверной. Российский МИД и движение «Талибан» отрицают информацию о сговоре.