Российским кинотеатрам предрекли «пару месяцев мучительного открытия» после эпидемии

Возобновление работы кинотеатров в России после эпидемии COVID-19 займет «пару месяцев», сказал ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

С какой-либо общей для всех даты (вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал 15 июля) открыться кинотеатры не смогут, полагает он.

«Решение об открытии кинотеатров принимают главы регионов. Мы не знаем, как это будет происходить по регионам, как и когда они будут открываться, — отметил Березин. — Думаю, это будет пара месяцев мучительного открытия кинотеатров. Все будут друг друга ждать».

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин сказал «Интерфаксу», что для начала полноценной работы нужно около 30 дней.

За это время дистрибьюторы успели бы «сделать более-менее нормальную рекламную кампанию», пояснил Васясин.

Президент сети «Каро» Ольга Зинякова уверена, что 15 июля кинотеатры не откроются.

«Отвечая на вопрос „Когда?“, придется начать с „если“. Так вот: если не будет второй волны <…> если не переедут фильмы, если будет соответствующее решение госорганов, — написала Зинякова в инстаграме. — Сейчас главное не когда, а как мы откроемся».

В начале июня «Коммерсант» писал, что «Каро» объявила о продаже сертификатов в кино, привязанных к выходу фильма «Мулан» (24 июля) и анимации «Губка Боб в бегах» (6 августа). Также сеть надеется, что во второй половине лета на экраны выйдет «Довод» Кристофера Нолана.

«Важно, чтобы насыщенное, может быть даже с избытком, расписание сохранялось до конца года, поскольку процесс возвращения зрителей в кино займет несколько месяцев», — говорила газете Ольга Зинякова.

Кинотеатры в России закрылись в конце марта 2020 года.