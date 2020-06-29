Мировые корпорации отказались от рекламы в соцсетях после призыва правозащитников бойкотировать фейсбук

Крупнейшие компании начали отказываться от рекламы в соцсетях после призыва Антидиффамационной лиги ( ) бойкотировать фейсбук.

ADL в середине июня запустила кампанию «Остановим ненависть [распространяемую] ради прибыли» (Stop Hate for Profit). Организация призвала рекламодателей сократить расходы на рекламу в фейсбуке в то время как в США протестуют из-за полицейского насилия.

О каких-либо других соцсетях ADL не говорила.

К концу июня от рекламы в фейсбуке отказались более 90 компаний, пишет The Verge. Как передает Bloomberg, о приостановке рекламных кампаний в фейсбуке объявили Starbucks Corp., PepsiCo Inc., Diageo Plc, телекоммуникационная Verizon.

Корпорации также начали отказываться от рекламы на других платформах. Coca-Cola Co. приостановит рекламу во всех соцсетях с 1 июля как минимум на 30 дней (о каких именно площадках идет речь, в заявлении корпорации не сказано).

Unilever (выпускает продукты и бытовую химию, среди ее брендов Lipton, Dove, Calve) 27 июня сообщила, что отказывается от рекламы в фейсбуке, инстаграме и твиттере как минимум до конца года.

Акции Facebook после объявления Unilever подешевели на 8,3%, основатель компании Марк Цукерберг за день потерял 7,2 миллиарда долларов.

ADL утверждает, что фейсбук делает недостаточно для борьбы с враждебными высказываниями и дезинформацией. Соцсеть, по мнению организации, «неоднократно отказывалась удалять откровенно лживую политическую рекламу».

В начале июня Facebook отказалась удалять пост президента США Дональда Трампа об акциях протеста, где были слова «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Из твиттера аналогичный пост удалили. Цукерберг же сказал, что политика фейсбука предусматривает максимальную свободу самовыражения, поэтому запись останется.

Вместе с тем, Facebook неоднократно удаляла рекламные посты американского президента.