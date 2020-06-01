Liu Jie / Xinhua / imago / Scanpix / LETA

Сотрудники Facebook начали массово выражать недовольство в соцсетях позицией Марка Цукерберга, отказавшегося удалять сообщение президента США Дональда Трампа с угрозой открыть стрельбу по участникам акций протеста в Миннеаполисе. Об этом пишет The Guardian.

Сообщение, вызвавшее такую реакцию, Трамп опубликовал 29 мая. Президент США пообещал отправить в Миннеаполис отряды Национальной гвардии, если мэр города не сможет взять ситуацию под контроль. «Когда начинается мародерство, начинается стрельба», — так Трамп закончил свое сообщение.

Администрация Twitter, где было размещено аналогичное сообщение, скрыла его, сопроводив пометкой, что оно может нарушать правила соцсети, запрещающие героизацию насилия. В то же время Facebook никаких действий не предпринял. Позже Марк Цукерберг объяснил, что сообщение было оставлено, так как политика соцсети предусматривает максимальную свободу самовыражения. Он также отметил, что пост Трампа был важен, поскольку содержал информацию о действиях государства.

Позиция Цукерберга вызвала критику внутри самой компании Facebook — причем несогласие выражали не только рядовые сотрудники, но и высокопоставленные менеджеры. Так, директор по дизайну экрана для звонков Portal Эндрю Кроу написал в твиттере: «Предоставление платформы для подстрекательства к насилию недопустимо. Я не согласен с позицией Марка и буду работать, чтобы изменить ситуацию». Директор по дизайну ленты новостей Facebook Райан Фрейтас написал: «Марк неправ, и я постараюсь изменить его мнение и сделать это максимально громко».

Часть сотрудников Facebook пожаловались на сообщение Трампа в наблюдательный совет компании — недавно созданный орган, задачей которого является именно рассмотрение вопросов модерации наиболее сложных и резонансных сообщений. Формально наблюдательный совет считается независимым от руководства Facebook. В него входят известные юристы, журналисты и правозащитники, а его решения обязательны к исполнению. Но в наблюдательном совете уже заявили, что не успеют оперативно вынести решение по этому конфликту.

Григорий Левченко