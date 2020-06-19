Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA

Администрация Facebook удалила объявления политической кампании президента США Дональда Трампа из-за того, что в них использовался перевернутый красный треугольник. В соцсети сочли, что этот символ связан с нацизмом.

В фашистской Германии перевернутый красный треугольник использовался в концлагерях — его нашивали на одежду политических заключенных, в том числе коммунистов, социалистов, анархистов и активистов профсоюза.

Реклама с красным треугольником была размещена на официальных страницах Трампа и вице-президента Майка Пенса, а также на странице кампании «Команда Трампа». До удаления она собрала как минимум 950 тысяч просмотров на странице Трампа и 500 тысяч — на странице Пенса.

Перевернутый красный треугольник также иногда используется как один из символов движения антифа; в команде Трампа заявили, что именно с этим и было связано его появление — в самом рекламном объявлении предлагалось подписать петицию о запрете движения, которое ранее Трамп обвинял в организации беспорядков в ходе кампании против полицейского насилия в США и обещал признать террористическим. В штабе Трампа после удаления объявления также намекнули на предвзятость Facebook, отметив, что эмодзи перевернутого красного треугольника входит во все стандартные наборы и свободно используется в том числе в фейсбуке.

В самом Facebook первоначально также придерживались мнения, что символ не нарушает правила соцсети. Как пишет газета The Washington Post, журналисты которой ознакомились со служебной перепиской сотрудников, первоначально пользователям в ответ на жалобы говорили, что изображение «не нарушает стандарты сообщества», а между собой работники Facebook также отмечали, что треугольник широко используется в качестве эмодзи и без контекста не может рассматриваться как символ ненависти. Тем не менее, в итоге было принято решение удалить посты.

Facebook не впервые удаляет рекламные объявления Дональда Трампа. Так, еще два года назад соцсеть блокировала видеоролик, в котором беженцы, прибывающие из Мексики в США, были показаны опасными преступниками, угрожающими американцам — администрация Facebook сочла видео расистским. Весной 2020 года в Facebook была заблокирована еще одна рекламная кампания Трампа — за использование в ней недостоверных фактов о переписи населения.

В начале июня Facebook не стал удалять пост Трампа об акциях протеста, заканчивающийся словами «когда начинается мародерство, начинается стрельба». До этого аналогичный пост удалил Twitter, усмотрев в нем героизацию насилия — но Марк Цукерберг заявил, что политика Facebook предусматривает максимальную свободу самовыражения, поэтому запись будет оставлена. Позиция основателя соцсети была подвергнута резкой критике в СМИ, оппозиционно настроенных к Трампу, а также многими высокопоставленными сотрудниками самого Facebook.

Григорий Левченко