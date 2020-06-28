Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции

Система электронного голосования по поправкам к Конституции 27 июня подверглась хакерской атаке, заявил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было, и все голоса будут записаны в блокчейн, то есть все голоса онлайн-избирателей будут учтены», — сказал Костырко.

Он подчеркнул, что сбоя в системе не произошло. Доступ к сервису наблюдателя за онлайн-голосованием позднее восстановили.

25 июня в работе сайта, на котором проходит электронное голосование, произошел временный сбой из-за большой нагрузки. 26 июня ЦИК сообщил о DDoS-атаке на своей сайт.

Онлайн-голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Оно продлится до 30 июня. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Для участия в онлайн-голосовании было подано более миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от жителей Нижегородской области. Явка на онлайн-голосование достигла 75%.