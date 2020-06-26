ЦИК сообщил о DDoS-атаке
Источник: ЦИК РФ
Требует подтверждения
На сайт ЦИК РФ идет DDoS-атака, сообщила комиссия в своем телеграм-канале.
Замглавы ЦИК Николай Булаев в информационном центре сказал, что получил информацию об атаке.
«У меня пришло сообщение, откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS атака, 240 тысяч запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще, но пришло сообщение, что ребята, берегитесь», — цитирует Булаева «Интерфакс».
Как отмечает «Дождь», утром 25 июня перестал работать портал для электронного голосования в Москве и Нижегородской области 2020og.ru. Работу сайта восстановили, пояснив, что он не справился с нагрузкой в первый день голосования о поправках в Конституцию.