Unilever откажется от слов «белый» и «светлый» на упаковках своей косметики

Концерн Unilever перестанет использовать слова «белый» и «светлый» на упаковке своих косметических товаров, а также при их рекламе. Об этом сообщается на сайте концерна.

Unilever откажется от слов «белый» и «светлый», так как они «предлагают единственный идеал красоты», что компания считает неправильным.

В рамках новой политики Unilever в ближайшие месяцы переименует крем , который продается в Азии. Ранее компания уже сменила его рекламу и упаковку.

В США в конце мая полицейский убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. В стране начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Позднее они распространились и на другие страны.

Многие бренды публично поддержали движение против расовой дискриминации, а некоторые решили поменять названия и упаковки своих продуктов.

Например, Mars и PepsiCo изменят логотипы брендов с изображением афроамериканцев, а производитель мороженого Dreyerʼs откажется от названия Eskimo Pie как от оскорбительного для эскимосов.