Mars и PepsiCo изменят логотипы брендов с изображением афроамериканцев

Корпорация Mars изменит логотип бренда Uncle Benʼs, где изображен афроамериканец (дядя Бен), сообщает Reuters.

«Как глобальный бренд, мы обязаны занять такую позицию, которая поможет положить конец расовым предрассудкам и несправедливости», — цитирует агентство заявление компании.

Mars уточнила, что пока не знает, каким будет новый логотип Uncle Benʼs и когда он будет готов.

Заявление Mars последовало за решением PepsiCo поменять логотип бренда Aunt Jemima (смесь для выпекания блинов и сиропы), на котором изображена афроамериканка тетя Джемайма.

В компании сказали, что логотип основан на расистском стереотипе (чернокожая прислуга в доме белых людей), новый вариант — без изображения тети Джемаймы — появится в четвертом квартале 2020-го.

Корпорации приняли такие решения после митингов против расизма в США, которые идут с конца мая 2020 года. Массовые выступления начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе: он умер в больнице после того, как его задержала полиция. Четверым полицейским, участвовавшим в задержании Флойда, предъявили обвинение в убийстве и причастности к убийству.