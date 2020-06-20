«Дочка» Nestle сочла слово «эскимо» оскорбительным для эскимосов

Американский производитель мороженого Dreyerʼs (дочерняя компания Nestle) откажется от названия Eskimo Pie как от оскорбительного для эскимосов, сообщает Reuters.

«Мы признаем, что термин [эскимо] уничижительный», — передает агентство слова главы отдела маркетинга Dreyerʼs Элизабелл Маркес.

Также компания поменяет визуальную составляющую бренда. Сейчас на логотипе мороженого изображен мальчик в традиционной одежде эскимосов.

О решении Dreyerʼs объявило после того, как от расистских логотипов отказались в том числе PepsiCo и Mars. Компании изменят логотипы, на которых изображены афроамериканцы: у Mars это бренд Uncle Benʼs, у PepsiCo — Aunt Jemima (смесь для выпекания блинов и сиропы).

Корпорации меняют бренды после митингов против расизма в США, которые идут с конца мая 2020 года. Массовые выступления начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе: он умер в больнице после того, как его задержала полиция.

Эскимосы — группа коренных народов Гренландии, Аляски, восточных районов Чукотки и канадской провинции Нунавут.