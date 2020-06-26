«Скажем нет заказным судебным процессам». Оксимирон позвал два миллиона подписчиков на приговор по делу «Седьмой студии»

Рэпер Оксимирон опубликовал в инстаграме пост, в котором раскритиковал судебный процесс по , а также выступил против по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.

Оксимирон пригласил своих подписчиков (это 2,1 миллиона пользователей) присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам.

Рэпер призвал подписчиков приходить на приговор «полностью защищенными» от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Оксимирон отметил, что эпидемия «не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом».

В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.

Оксимирон также поддерживал фигурантов «московского дела», возбужденного летом 2019 года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму. В частности, он выпустил трек, посвященный обвиняемым, в котором звучит голос одного из фигурантов Самариддина Раджабова.