«Скажем нет заказным судебным процессам». Оксимирон позвал два миллиона подписчиков на приговор по делу «Седьмой студии»
Рэпер Оксимирон опубликовал в инстаграме пост, в котором раскритиковал судебный процесс по делу «Седьмой студии», а также выступил против голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.
Оксимирон пригласил своих подписчиков (это 2,1 миллиона пользователей) присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам.
Рэпер призвал подписчиков приходить на приговор «полностью защищенными» от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Оксимирон отметил, что эпидемия «не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом».
«И давайте вместе скажем НЕТ сразу трем вещам — 1) заражению ковидом, 2) голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и 3) заказным судебным процессам, цель которых — запугать свободомыслящих и творческих людей».
В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.
Оксимирон также поддерживал фигурантов «московского дела», возбужденного летом 2019 года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму. В частности, он выпустил трек, посвященный обвиняемым, в котором звучит голос одного из фигурантов Самариддина Раджабова.