Ольга Романова сообщила о закрытии фонда «Русь сидящая»

Фонд помощи заключенным «Русь сидящая» прекращает свою работу. Об этом сообщила его руководитель Ольга Романова.

Причиной закрытия фонда стал суд с его бывшим сотрудником Динаром Идрисовым. По словам Романовой, Идрисова уволили из «Руси сидящей», поскольку он брал деньги с подзащитных, которых защищал от имени фонда. Идрисов подал в суд и добился решения в свою пользу. Суд обязал «Русь сидящую» восстановить его на работе и выплатить ему 1,3 миллиона рублей.

«Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся. Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем <…> Мы будем работать, как работали, для обращающихся в „Русь cидящую“ ничего не изменится», — написала Романова в фейсбуке.

Глава фонда попросила отписаться от регулярных пожертвований в его пользу. «Я не знаю сейчас, куда они пойдут. Я это уже не контролирую», — написала Романова.

«Русь сидящая» работала с 2008 года, Ольга Романова — основательница фонда. Сотрудники фонда оказывают помощь заключенным и их семьям.

В мае 2018 года Минюст признал «Русь сидящую» иностранным агентом.