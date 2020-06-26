Адвокат сообщил о сердечном приступе у Михаила Ефремова

У актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в Москве, случился сердечный приступ.

Как рассказал ТАСС его адвокат Эльман Пашаев, это произошло в ночь на пятницу из-за нервного потрясения, которое Ефремов переживает после аварии.

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — рассказал Пашаев.

Обновлено. Михаил Ефремов вызвал скорую и пожаловался медикам на боли в сердце. Они оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали, сообщил источник «Интерфакса».

8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил автоаварию в центре Москвы на Смоленской площади. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.