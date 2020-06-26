Институт русского языка безуспешно пытался исправить ошибку в бюллетене для голосования по Конституции

Институт русского языка имени Виноградова безуспешно пытался исправить грамматическую ошибку в бюллетене для голосования по поправкам к Конституции. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала ведущий научный сотрудник института Ольга Северская, передает Znak.

Формулировка «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» нарушает норму языка, пояснила Северская.

«Если мы настаиваем на „изменениях“, то только „в Конституции“. Судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово „вносимые“ и решили, что и так сойдет», — сказала Северская.

По ее словам, институт «писал компетентным людям» об ошибке еще на стадии подготовки бюллетеней. Получил ли институт хоть какую-то реакцию от «компетентных людей», Северская не уточнила (все цитаты по Znak.com).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о мнении филологов «первый раз услышал» 26 июня от журналистов. «Обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка <…> безусловно, это важно, — цитирует Пескова РИА Новости. — В любом случае не думаю, что это имеет отношение к легитимности голосования».

Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня. Основной день голосования — 1 июля.