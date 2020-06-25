Мосгорсуд отказался отменить арест Петра Верзилова

Московский городской суд оставил в силе решение об административном аресте издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова.

Ранее 22 июня Мещанский суд Москвы назначил ему 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. По версии полиции, Верзилов «неоднократно выражался нецензурной бранью».

21 июня Петра Верзилова задержали на съемной квартире, дверь которой выломали кувалдой, и допросили в рамках «московского дела». Следователи назвали Верзилова организатором «массовых беспорядков» на митинге за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года, который был разогнан полицией. В уголовном деле издатель «Медиазоны» имеет статус свидетеля. Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, на него напал провокатор, после чего его вновь задержали.