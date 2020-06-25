«Аэрофлот» возобновил пассажирские авиарейсы за границу под видом грузовых

Компания «Аэрофлот» как минимум с начала лета осуществляет регулярные международные авиарейсы, несмотря на закрытые границы и официальный запрет российского правительства. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех авиакомпаний, в том числе самого «Аэрофлота».

Как следует из информации в системе бронирования авиаперевозчика, в настоящее время доступны рейсы компании из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ниццу, Барселону и Рим.

Эти рейсы носят эксклюзивный характер, пишет газета. Они никак не рекламируются, продажи на них открываются менее чем за неделю, а билеты стоят в разы дороже.

Из-за закрытых европейских границ купить билеты на эти рейсы могут только люди, имеющие право на въезд: граждане ЕС или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран. Обратные билеты на них не продаются.

Как пояснили «Ведомостям» двое сотрудников «Аэрофлота», компания обходит запрет, выполняя эти пассажирские рейсы как грузовые. «Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — сказали газете представители авиаперевозчика.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение с конца марта. Авиакомпаниям разрешалось осуществлять только чартерные рейсы для вывоза застрявших за границей россиян.