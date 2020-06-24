Евросоюз собирается открыть внешние границы примерно для 50 стран. Среди них есть Китай, но нет России и США

Аэропорт Барселоны «Эль-Прат», 22 июня 2020 года Xavi Bonilla / AFP / Zuma / Scanpix / LETA

Россия, США и Бразилия не вошли в число государств, для которых Евросоюз планирует открыть внешние границы с 1 июля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на предварительные списки стран и четыре источника, а также Euronews со ссылкой на источник. Кроме того, про запрет для США и Бразилии сообщает Politico.

По информации The New York Times и Politico, в Евросоюзе разработаны две версии «белого списка» стран. Одна включает в себя 47 государств, в которых уровень заболеваемости COVID-19 ниже, чем в среднем по ЕС (16 новых случаев на 100 тысяч человек за последние две недели). Вторая версия списка — 54 страны, в которых уровень заболеваемости немного выше среднего по ЕС (до 20 новых случаев на 100 тысяч человек за последние две недели).

России, США и Бразилии нет ни в одной из предварительных версий «белого списка» (зато в них есть, например, Китай, Куба и Уганда). Очень маловероятно, что они попадут и в окончательную версию: согласно расчетам The New York Times, за последние две недели число новых случаев коронавируса в Бразилии составляло 190 на 100 тысяч человек, в США — 107, в России — 80.

При этом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил чиновников из Брюсселя, что в некоторых странах достоверность данных по новым случаям трудно проверить. Поэтому к верификации цифр могут привлечь посольства государств-членов ЕС. Кроме того, могут быть приняты во внимание другие критерии, например, масштабы тестирования и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Ожидается, что окончательную версию «белого списка» обнародуют в начале следующей недели, а потом будут обновлять каждые 14 дней. Брюссель не может заставить все 27 стран-участниц Евросоюза принять список, но европейские чиновники предупреждают, что если не будет принято солидарного решения, это может привести к восстановлению границ внутри ЕС, пишет The New York Times.

Внешние границы Евросоюза закрыты с середины марта. Въехать на территорию сообщества могут только граждане и обладатели видов на жительство входящих в него стран, а также некоторые другие категории лиц, например, дипломаты. Внутренние границы Евросоюза начали открывать с середины мая. Полностью отменить контроль на них Еврокомиссия рекомендовала с 15 июня (но эту рекомендацию соблюдают не все страны).

Ольга Корелина