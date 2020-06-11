Еврокомиссия предложила начать открытие внешних границ ЕС с 1 июля. Путешественников из России пока пускать не будут

рекомендовала странам ЕС начать открытие внешних границ для необязательных поездок, в том числе туристических, с 1 июля.

На первом этапе Еврокомиссия рекомендует свободно пускать на территорию сообщества жителей Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии. В дальнейшем список стран будет расширяться на основании объективных критериев, которые будут согласованы позднее.

Для остальных стран с 1 июля предлагается расширить список оснований, по которым их жители могут въезжать в ЕС — в частности, Еврокомиссия предлагает отменить ограничения для студентов и для иностранцев, приезжающих на работу.

Полностью отменить контроль на внутренних границах ЕС Еврокомиссия рекомендует с 15 июня.

Внешние границы ЕС закрыты с середины марта. Въехать на территорию сообщества могут только граждане и обладатели видов на жительство входящих в него стран, а также некоторые другие категории лиц, такие как дипломаты или сотрудники компаний, осуществляющих трансграничные перевозки.