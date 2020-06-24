СК прекратил дело против сбежавшего из карантина петербуржца

СК прекратил уголовное дело против петербуржца, в марте 2020 года сбежавшего из карантина, куда его отправили после возвращения из-за границы. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Нодар Боколишвили.

«В действиях [моего] подзащитного не нашли состава преступления. За все время расследования с нами провели одно следственное действие — допрос в качестве обвиняемого», — сказал Боколишвили.

Расследование в отношении 32-летнего Георгия Образцова было первым в России уголовным делом о нарушении условий карантина.

Образцов 21 марта вернулся в Петербург из Швейцарии, в аэропорту его предупредили о необходимости двухнедельного карантина.

Однако петербуржец выходил на улицу, и 26 марта его отправили на принудительный карантин в пансионат «Заря». Оттуда он сбежал на следующий день, 28 марта его задержали в Петербурге и отправили обратно в пансионат.

Дело на Образцова завели по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). Был ли петербуржец болен COVID-19, не уточнялось.