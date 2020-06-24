Россиянин первым получил «золотой паспорт» Черногории

Гражданин России, имя которого не раскрывается, первым из иностранцев получил паспорт Черногории по программе «Гражданство через инвестиции». Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию Henley & Partners, занимающуюся вопросами гражданства.

Черногория одобрила уже несколько заявлений на получение гражданства через инвестиции, но паспорта не выдавали, поскольку границы страны были закрыты из-за пандемии коронавируса. Когда Черногория открыла границы, россиянин первым приехал в страну, сдал биометрические данные и получил паспорт.

Программа «Гражданство через инвестиции» была запущена в ноябре 2019 года. Ее участники могут получить паспорт Черногории, если инвестируют в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны до 450 тысяч евро на юге. Также они должны сделать благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.

Черногория планирует в течение трех лет выдать две тысячи паспортов, после чего программу завершат.

В ноябре 2019 года власти Кипра отозвали 26 «золотых паспортов», выданных иностранцам в обмен на инвестиции. Сообщалось, что речь идет о людях, заподозренных в финансовых преступлениях или «связях с авторитарными правительствами». Гражданства Кипра, в частности, лишили девять россиян. По неподтвержденным данным, в их число вошли бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и бизнесмен Олег Дерипаска (их представители это отрицали).