Россияне начали возвращать валюту на банковские депозиты

Объем валютных депозитов в российских банках в мае увеличился на 721 миллион долларов и к 1 июня составил почти 89 миллиардов долларов, следует из статистики ЦБ.

До этого в течение четырех месяцев шел отток вкладов в валюте, отмечает РБК.

Издание называет рост валютных депозитов «символическим»: клиенты банков вернули пока только 8,7% от того, что забрали с вкладов с начала 2020 года.

В январе 2020 года валютные вклады россиян в общей сложности сократились на 0,4 миллиарда долларов, в феврале — на 1,8 миллиарда, а в марте — на пять миллиардов долларов. В апреле объем депозитов в валюте сократился на 1,1 миллиарда долларов, пишет «Прайм».

В целом вклады физических лиц в российских банках в марте сократились на 315 миллиардов рублей, сообщал ЦБ, отмечая, что в основном речь идет об иностранной валюте.