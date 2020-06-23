У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом по уголовному , обнаружено онкологическое заболевание. Об этом, как сообщает РБК, защита американского бизнесмена объявила на заседании московского суда, где рассматривается апелляция на арест Калви.

Сам Майкл Калви сообщил, что у него диагностировали злокачественную опухоль бедра. Весной бизнесмену провели операцию на бедре. Его адвокат Тимофей Гриднев подтвердил «Интерфаксу», что операцию сделали «в рамках лечения онкологического заболевания». В настоящее время он чувствует себя хорошо, полностью работоспособен и прогноз медиков положительный», — сказал защитник.

Адвокаты предпринимателя утверждают, что суд, ранее продливший арест бизнесмена, нарушил принципы гуманности, не приняв во внимание справки о состоянии его здоровья и соблюдение всех условий содержания под арестом.

Обновлено. Первый апелляционный суд отказался освободить или смягчить условия домашнего ареста Майкла Калви.

Майкл Калви вместе со своими деловыми партнерами был задержан и арестован в феврале 2019 года. В апреле инвестора перевели под домашний арест, который последний раз продлевали в начале мая — до 13 августа 2020 года. Все остальные фигуранты дела Baring Vostok также впоследствии были переведены из СИЗО под домашний арест.