Суд перевел трех фигурантов дела Baring Vostok из СИЗО под домашний арест. Они провели под стражей год

Мосгорсуд освободил из СИЗО трех фигурантов , сообщает «Интерфакс».

Меру пресечения партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и бывшему генеральному директору «Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову заменили на домашний арест.

Зюзин, Абгарян и Владимиров были арестованы 15 февраля 2019 года. Они оставались последними из фигурантов дела, находившимися в СИЗО — остальные четверо обвиняемых, в том числе основатель Baring Vostok Майкл Калви, уже находятся под домашним арестом.

10 февраля Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 миллиарда рублей. Акции были арестованы в качестве обеспечительной меры по гражданскому иску банка.