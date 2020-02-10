Суд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok. Это была обеспечительная мера по иску банка к фонду Майкла Калви

Мосгорсуд в рамках дела отменил арест акций банка на 2,5 миллиарда рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель компании Evision Holdings Кирилл Рубальский.

Речь идет о бумагах, принадлежащих Evision (подконтрольна Baring Vostok).

Арест был обеспечительной мерой по гражданскому иску «Восточного», уточнил Рубальский.

Ущерб по делу Baring Vostok также составляет 2,5 миллиарда рублей. Основателю фонда Майклу Калви 10 февраля Мосгорсуд продлил домашний арест до 13 мая и отказал в просьбе о прогулках, передает РИА Новости.