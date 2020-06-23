Осужденному датчанину из орловских «Свидетелей Иеговы» остаток срока заменили штрафом
Льговский районный суд Курской области заменил оставшуюся часть шестилетнего срока «Свидетеля Иеговы» из Дании Денниса Кристенсена на штраф 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы в России».
Кристенсена арестовали в мае 2017-го, в феврале 2019-го приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в организации деятельности экстремистской организации.
Таким образом, как отмечает «Интерфакс», Кристенсен пробыл в тюрьме уже более трех лет. На свободу он выйдет после вступления решения суда в силу.
В 2017 году Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Кристенсен был первым последователем религиозного движения, арестованным после решения Верховного суда.