В России за участие в «свидетелях Иеговы» продолжают давать реальные сроки, хотя Путин назвал их преследование чушью. Как это объясняют в Кремле

Заседание Совета по правам человека при президенте России, 11 декабря 2018 года Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

11 декабря 2018 года

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«Свидетели Иеговы» тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с [председателем Верховного суда] Вячеславом Михайловичем [Лебедевым], и попробуем это сделать.

6 февраля 2019 года

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Решение Железнодорожного суда Орла: Суд установил, что Кристенсен Деннис Оле, заведомо зная о роде деятельности местной религиозной организации «свидетелей Иеговы» «Орел» и о том, что в отношении данной организации судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, в период с 18.01.2017 года по 25.05.2017 года, находясь в городе Орле, умышленно совершил действия организационного характера, направленные на продолжение ее противоправной деятельности.

Суд признал Кристенсена Денниса Оле виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

7 февраля 2019 года

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля: Мы не имеем права комментировать решение суда, который признал экстремистской эту организацию.

Сейчас, что называется, «на выходе» поручения президента по итогам заседания СПЧ, которое было в Кремле 11 декабря 2018 года. Там достаточно обширный список. Одно из положений в том числе касается и этой темы. Поэтому поручение будет, вопрос будет прорабатываться. Но мы пока не знаем, в каком ключе.

Вопрос: Президент же довольно четко сказал: это не значит, что мы должны зачислять представителей религиозных сообществ в деструктивные террористические организации. Назвал это чушью полной, пообещал внимательно с этим разобраться. А человека посадили на шесть лет. Внимательный разбор произошел?

Песков: Он будет происходить, это процесс. Тема нелегкая, но тем не менее она остается на повестке дня.

Вопрос: «Свидетели Иеговы» с точки зрения здравого смысла — это экстремистская организация или религиозная?

Песков: Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной.

20 февраля 2019 года

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Владимир Путин: Рекомендовать Верховному суду РФ провести работу, направленную на обобщение судебной практики по рассмотрению судами дел о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Других поручений, связанных с преследованием «свидетелей Иеговы» или законодательством по противодействию экстремизму, Путин по итогам декабрьского заседания СПЧ не давал.

26 июня 2019 года

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Президиум Верховного суда: В рамках выполнения пункта 5 перечня поручений президента РФ от 20 февраля 2019 года № Пр-233 по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Верховным судом РФ изучена судебная практика по делам об административных правонарушениях , предусмотренных статьей 5.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за период с 2016 по 2018 год.

В обзоре ВС никак не упоминаются уголовные дела об организации экстремистской деятельности против последователей «свидетелей Иеговы».

5 ноября 2019 года

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Решение Октябрьского суда Томска: Суд постановил Геннадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282. 2 УК, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

в тот же день

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Agence France-Presse: Сегодня в Томске «свидетель Иеговы» Сергей Климов был осужден на шесть лет. Меньше чем год назад наш президент говорил, что преследования не должно быть этой организации, поскольку они не являются террористами и экстремистами. Назвал это полной чушью, уголовное преследование. Как это совместить с сегодняшним приговором?

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля: Вы знаете, что пока это соответствует действующему законодательству. Каких-либо корректировок в законодательство на этот счет не вносилось. На основании действующего закона было принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем. Каких-то новых элементов в подходе к действующему законодательству в настоящий момент нет.

«Медуза»: Мы с вами уже беседовали по этому поводу в феврале, и тогда вы сказали, что вопрос прорабатывается по мотивам прошлогоднего заседания СПЧ — даны поручения. И вот летом Верховный суд отчитался, что он выполнил поручение президента и обобщил практику по административным делам о свободе вероисповедания. Проблема в том, что в отчете Верховного суда, который был опубликован, преследование «свидетелей Иеговы» вообще не упоминается. В связи с этим вопрос: какие выводы сделали в Кремле из той практики, которую обобщили в Верховном суде по поручению президента?

Песков: Я вам, собственно, сказал, что каких-либо новых элементов в законодательстве насчет вот этих сект не было и в настоящий момент нет. Поэтому, именно опираясь на этот закон, было принято такое судебное решение. Сейчас нет новых элементов, поэтому я ничего не могу сказать.

«Медуза»: То есть можно сказать, что тема, которую поднял президент в прошлом году по поводу преследования «свидетелей Иеговы», с точки зрения поручений и каких-то действий Кремля закрыта?

Песков: Нет, пока она не получила никакого развития. Существуют разные точки зрения на этот счет.

«Медуза»: Но может получить в будущем?

Песков: Ничего нельзя исключать, безусловно.

Bloomberg: Почему тогда президент назвал полной чушью преследование «свидетелей Иеговы»? Он был не в курсе этой секты и законодательных моментов?

Песков: Я сказал все по этому вопросу, что хотел сказать. Мне сейчас нечего добавить.

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