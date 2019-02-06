Датчанина из орловской общины «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам колонии

Суд Орла приговорил к шести годам колонии лидера местной общины «Свидетелей Иеговы», гражданина Дании Денниса Кристенсена, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Он обвинялся в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ).

В 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы» в целом, запретив ее деятельность на территории РФ и постановив конфисковать ее имущество в пользу государства.

Деннис Кристенсен был задержан в мае 2017 года. Он стал первым последователем «Свидетелей Иеговы», арестованным после решения Верховного суда.

В России заведено более 80 уголовных дел в отношении последователей «Свидетелей Иеговы».

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» включение «свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций и пообещал разобраться с этим.