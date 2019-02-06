Датчанина из орловской общины «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам колонии
Суд Орла приговорил к шести годам колонии лидера местной общины «Свидетелей Иеговы», гражданина Дании Денниса Кристенсена, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Он обвинялся в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ).
Суд постановил, что датчанин «использовал свой авторитет духовного лидера» и «обеспечивал работу организации [cвидетели Иеговы „Орел“], заведомо зная о ее запрете». Аргументы защиты суд назвал несостоятельными.
В 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы» в целом, запретив ее деятельность на территории РФ и постановив конфисковать ее имущество в пользу государства.
Деннис Кристенсен был задержан в мае 2017 года. Он стал первым последователем «Свидетелей Иеговы», арестованным после решения Верховного суда.
В России заведено более 80 уголовных дел в отношении последователей «Свидетелей Иеговы».
В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» включение «свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций и пообещал разобраться с этим.