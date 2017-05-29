В Орле арестован член «Свидетелей Иеговы» из Дании. Его обвинили в экстремизме

В Орле по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (ч.1 статья 282.2 УК) арестован член «Свидетелей Иеговы» из Дании Деннис Кристенсен, сообщают «Ведомости».

По данным на сайте Советского райсуда Орла, решение об аресте Кристенсене было принято 26 мая. Датчанин отправлен в СИЗО на два месяца.

Информационно-аналитический центр «Сова» сообщал, что вечером 25 мая в Орле прошли обыски в месте сбора «Свидетелей Иеговы» и в квартирах последователей этой религиозной организации, признанной в России экстремистской. В ходе обысков, по данным «Совы», была изъята религиозная литература, компьютеры и носители информации.

Кристенсен стал первым последователем «Свидетелей Иеговы», арестованным после того, как в апреле Верховный суд признал эту организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ.

В Таганроге, сообщил «Ведомостям» адвокат «Свидетелей Иеговы» Виктор Женков, против членов этой религиозной организации ранее выдвигали обвинения по статье 282.2 УК РФ, но им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.