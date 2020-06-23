Более девяти миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило девять миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в режиме реального времени.

Среди мировых стран наиболее от эпидемии пострадали США. Там выявлены более 2,3 миллиона заболевших COVID-19. Далее идут Бразилия (1,1 миллиона инфицированных) и Россия (591 тысяча заболевших).

В общей сложности от болезни умерли 472 тысячи человек по всему миру.

Выздоровели 4,5 миллиона человек.