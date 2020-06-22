«„Цифровое сопротивление“ не заканчивается прекращением огня в России». Павел Дуров призвал бороться с цензурой в Китае и Иране

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал администраторов прокси-сервисов, поддерживавших приложение во время блокировки в России, сосредоточить свои усилия на Иране и Китае, где власти запретили работу мессенджера.

«Движение „Цифровое сопротивление“ не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Оно только начинается — и становится глобальным», — написал Дуров в своем англоязычном канале.

Он также призвал разработчиков быть готовых к новым вызовам, поскольку «политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой, все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность».

Дуров отметил, что за два года блокировки Telegram команда мессенджера создала уникальную для соцсетей технологию «разблокировки». «Мы не хотим, чтобы эта технология стала ржавой и устаревшей», — добавил он.

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram, действовавшие с апреля 2018 года. Мессенджер блокировали более двух лет из-за отказа компании предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Несмотря на ограничения, мессенджер продолжал работать в России.

Telegram разблокировали спустя два с половиной месяца после того, как у Роскомнадзора 29 марта появился новый руководитель Андрей Липов.

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