Союз театральных критиков Франции наградил Серебренникова за лучший иностранный спектакль. Его показывали в Авиньоне

Союз театральных критиков Франции признал постановку режиссера Кирилла Серебренникова лучшим иностранным спектаклем сезона 2019/2020, сообщает sceneweb.fr.

Критики отметили спектакль «Outside», представленный в 2019-м на Авиньонском фестивале. Серебренников репетировал спектакль в Москве, на фестиваль он не смог приехать из-за подписки о невыезде по делу «Седьмой студии».

Прокурор 22 июня попросил приговорить Кирилла Серебреникова к шести годам в колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей. Прокуратура сочла доказанной вину режиссера по делу о хищении средств, которые Минкультуры выделило на театральный проект «Платформа».

Обвиняемыми также проходят бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор студии Юрий Итин. Для них прокуратура запросила сроки от четырех до пяти лет и штрафы 200-300 тысяч рублей.

Ущерб по делу, по последним оценкам следствия, составляет почти 129 миллионов рублей. Серебренников, Апфельбаум, Малобродский и Итин отказываются признать вину, они утверждают, что все полученные деньги были потрачены на постановку спектаклей.