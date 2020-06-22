Прокурор попросил приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам заключения по делу «Седьмой студии»
На суде по делу «Седьмой студии» представитель гособвинения попросил вынести обвинительный приговор фигурантам, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.
Так, режиссера Кирилла Серебреникова прокурор просит приговорить к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей, продюсера Алексея Малобродского — к пяти годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей.
Для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина гособвинение просит наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа 200 тысяч рублей.
Всем подсудимым, по мнению гособвинения, также нужно запретить занимать определенные должности в течение трех лет.
«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 миллионов 237 тысяч рублей до 128 миллионов 974 тысяч рублей», — сказал прокурор в своем выступлении в прениях сторон (цитата по ТАСС). Эту сумму, по мнению стороны обвинения, нужно взыскать с фигурантов дела.
По делу «Седьмой студии» обвиняемыми проходят: режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор организации Юрий Итин. Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск. Их обвиняют в хищении средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».