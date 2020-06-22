Росавиация отказала «Победе» в компенсации убытков из-за COVID-19

Росавиация отклонила заявку лоукостера «Победа» на получение субсидии, которые выделяют российским авиакомпаниям для частичной компенсации потерь из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Росавиации.

По словам собеседника агентства, «Победа» подавала заявку на господдержку за апрель, но получила отказ. Заявку авиакомпании, по его словам, не удовлетворили правил предоставления субсидий.

«Победа» и Росавиация сообщение об отказе в субсидии пока не прокомментировали.

«Победа» приостанавливала полеты с начала апреля по середину мая, однако в начале апреля авиакомпания успела перевезти около 1000 пассажиров, что давало ей формальное право обратиться за субсидией.

Правительство России выделило 23,4 миллиарда рублей на частичную компенсацию убытков российских авиакомпаний, понесенных из-за пандемии коронавируса.

Среди получивших субсидии — группа «Аэрофлот», которая 22 июня сообщила, что мае ее пассажиропоток сократился на 93,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За январь-май «Аэрофлот» перевез почти на 50% меньше пассажиров, чем за аналогичный период год назад.

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