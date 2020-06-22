Полиция Москвы «установила подозреваемых» в создании ложных аккаунтов для голосования по Конституции

Московская полиция установила подозреваемых, причастных к созданию ложных аккаунтов для голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте МВД Москвы.

Местонахождение подозреваемых устанавливается, уточнили в полиции.

МВД проверяет информацию из репортажа телеканала «Дождь», который рассказал, что москвичам за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и проголосовать за поправки к Конституции.

Для каждой регистрации, по данным «Дождя», организаторы выдают отдельную SIM-карту, за это платят 75 рублей, за само голосование еще 50 рублей, сообщал телеканал.

С просьбой проверить информацию «Дождя» в МВД обратился Мосгоризбирком, после чего полицейские приехали в редакцию телеканала, чтобы отвезти в отделение автора репортажа Антона Баева. Но в итоге опросили его на месте.