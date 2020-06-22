Американский музей естественной истории демонтирует статую Теодора Рузвельта

Руководство Американского музея естественной истории, расположенного в Нью-Йорке, приняло решение демонтировать памятник президенту .

Скульптурная композиция, созданная в 1940 году, установлена у входа в музей. Она изображает Рузвельта на коне и идущих рядом с ним представителя коренного населения Америки и выходца из Африки.

Композиционное решение памятника в современном обществе, сообщила президент музея Эллен Фаттер, зачастую воспринимается как символ расизма и колониализма.

Решение демонтировать памятник одобрил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и правнук президента Рузвельта Теодор Рузвельт IV, подчеркнувший, что конная статуя никак не отражает суть наследия его предка.

В свою очередь президент США Дональд Трамп написал в твиттере: «Глупо. Не делайте это!».

В США и других странах мира за последние несколько недель многие памятники историческим личностям, которых можно заподозрить в расизме или колониализме, стали жертвами вандализма или были снесены. Демонтаж памятников проходит на фоне митингов движения Black Lives Matter против расизма и полицейского произвола, начавшихся после того, как в Миннесоте во время задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд.