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В Бристоле протестующие против расизма сбросили в реку памятник филантропу-работорговцу
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12:15, 8 июня 2020
В Бристоле участники акции против расизма
сбросили в реку
памятник Эдварду Колстону. В XVII веке Эдвард Колстон разбогател на работорговле и пожертвовал состояние на благотворительность. На средства Колстона были построены школы, богадельни, больницы и церкви, в том числе в родном для него Бристоле. Многие основанные Колстоном благотворительные организации существуют до сих пор. Памятник, который сбросили протестующие, был установлен в 1895 году. Мэр Бристоля Марвин Риз заявил, что у него «нет чувства утраты» из-за сноса памятника, так как статуя работорговца в центре города, по его мнению, была «оскорблением». Однако, добавил Риз, памятник вынут из реки и, скорее всего, перенесут в городской музей. Полиция, тем не менее, расследует инцидент и собирается привлечь участников сноса статуи к ответственности.
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