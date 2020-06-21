Сериал «Вампиры средней полосы» переснимут без Михаила Ефремова

Сериал «Вампиры средней полосы», главную роль в котором исполнял Михаил Ефремов, будет переснят. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на актера Дмитрия Лысенкова.

«Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста. Но надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — рассказал он.

Фантастический сериал «Вампиры средней полосы» снимается по заказу онлайн-платформы Start. Ефремов исполнял в нем роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Возможно, вместо него эту роль сыграет Юрий Стоянов, который снимался в пилоте проекта.

Еще два кинопроекта с участием Ефремова, фильмы «Вратарь галактики» и «Конек-горбунок», выход которых запланирован на 2020 год, отменять не планируется, рассказали изданию в кинокомпании СТВ.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил автоаварию в центре Москвы на Смоленской площади. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.