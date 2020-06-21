Петра Верзилова допросили по «московскому делу»

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова 13 часов допрашивали по . Об этом он сам рассказал «Медиазоне».

Ранним утром 21 июня Верзилов сообщил, что к нему ломятся в дверь, после чего с ним пропала связь. Источники разных СМИ указывали, что к нему приходили с обыском сотрудники центра по противодействию экстремизму.

Сам Верзилов, выйдя на связь вечером воскресенья, рассказал, что все это время находился в ОВД по Красносельскому району, где с ним проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года. В эту дату Верзилов находился в Эстонии, но сотрудники СК заявили ему, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник».

После допроса на выходе из ОВД на Верзилова напал провокатор, его снова задержали и увезли в ОВД по Мещанскому району. Там на Верзилова оформили административный протокол о мелком хулиганстве, предполагающий до 15 суток ареста.

По «московскому делу» Верзилов имеет статус свидетеля, заявила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которая посетила издателя «Медиазоны» в ОВД.

В воскресенье также прошли следственные действия в столичной галерее АРТ4 и дома у ее основателя Игоря Маркина. Как сам он сообщил в фейсбуке, эти обыски тоже связаны с «московским делом».

Исправление. Изначально в новости со ссылкой на «Медиазону» было указано, что Верзилова допрашивали в качестве подозреваемого. Позже издание удалило эту информацию.