Петра Верзилова задержали сотрудники Центра «Э»

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова задержали в Москве сотрудники центра «Э» МВД России, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — заявил агентству источник в правоохранительных органах.

Ранее «Медиазона» сообщала, что Верзилов перестал выходить на связь утром 21 июня после того, как написал, что ему ломают дверь в квартиру.

Собеседник ТАСС подтвердил, что к Верзилову приходили с обыском, но поскольку тот не открывал дверь, ее пришлось вскрыть.

Один из друзей Верзилова рассказал «Русской службе Би-би-си», что его задержание может быть связано с акцией, которую он намеревался провести. Суть ее заключалась в том, чтобы встать перед танком во время репетиции парада в Москве и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь. Это фото стало символом подавления студенческих протестов в Китае.

Обновлено. Источник «Интерфакса» заявил, что Верзилова доставили в Следственный комитет для «дачи объяснений в рамках уголовного дела, возбужденного по факту размещения в соцсетях материалов экстремисткой направленности».

В воскресенье силовики также пришли с обысками в московскую галерею AРT4, где проходили выставки Олега Навального и арт-группы «Война» (в нее входит Верзилов). Связаны ли как-то эти события, пока неизвестно.