Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко присвоили звание Героя Труда
Источник: Президент России
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград медикам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, пяти врачам присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Это:
- главврач петербургской Покровской больницы Марина Бахолдина
- главврач нижегородской клинической больницы № 29 Юлия Гаревская
- врач калининградского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Коваль
- главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко
- главврач московской клинической больницы № 40 Денис Проценко.
В указе также перечислены десятки врачей, награжденных специально учрежденными новыми орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.