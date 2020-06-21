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Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко присвоили звание Героя Труда

Источник: Президент России
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград медикам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, пяти врачам присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Это:

  • главврач петербургской Покровской больницы Марина Бахолдина
  • главврач нижегородской клинической больницы № 29 Юлия Гаревская
  • врач калининградского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Коваль
  • главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко
  • главврач московской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

В указе также перечислены десятки врачей, награжденных специально учрежденными новыми орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

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