Путин велел оставить на осень дополнительные места в больницах Москвы для лечения COVID-19

Дополнительные места в московских больницах для больных COVID-19 должны остаться в расчете на осень 2020-го или 2021 года, сказал президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Договорились с мэром [Сергеем Собяниным], что допкойки закрывать в Москве не будем, а перепрофилированные учреждения можно вернуть к нормальной работе. Что касается дополнительных мест, они должны быть в запасе на всякий случай, на текущую осень или на будущую», — сказал Путин на встрече с медицинскими работниками 20 июня.

По словам главы государства, Россия проходит через эпидемию коронавирусной инфекции «с наименьшими потерями, во всяком случае, до сих пор, слава богу».

Путин связал это с тем, что «широкие возможности использования коечного фонда дают возможность на первых этапах болезни максимальное количество больных госпитализировать» (все цитаты по «Интерфаксу»).

В конце мая мэрия Москвы сообщала, что для пациентов с COVID-19 перепрофилировали около 23 тысяч мест в городских, федеральных и частных стационарах. Кроме того, создано 15 тысяч дополнительных мест «на базе временных медицинских корпусов».

В июне московские стационары начали возвращаются к обычному режиму работы и оказывать плановую медицинскую помощь, отчитывались в мэрии Москвы.