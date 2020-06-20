Надбавки медикам за работу с заболевшими COVID-19 сохранят до конца лета

Дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами, больными COVID-19, следует сохранить в июле и в августе, сказал президент РФ Владимир Путин. Стенограмма видеоконференции с медиками опубликована на сайте Кремля.

Также глава государства сказал, что надбавки нужно будет учитывать при расчете отпускных, независимо от того, когда медик уйдет в отпуск (из-за эпидемии летний отдых врачам приходится сдвигать).

Путин весной говорил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, в апреле-июне будут дополнительно получать по 80 тысяч рублей в месяц. Надбавка среднему медперсоналу составит 50 тысяч рублей в месяц, младшему — 25 тысяч рублей.

В мае сотрудники медицинских учреждений из регионов начали сообщать, что не получили обещанных Путиным доплат. СК объявил о проверках таких сообщений в том числе в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях. В Краснодарском крае завели уголовное дело.

Путин в том мае дважды за неделю потребовал не задерживать выплаты. С апреля по июнь регионы получили из федерального бюджета почти 42 миллиарда рублей на доплаты медикам, говорил он.