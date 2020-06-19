Юрий Дудь написал пост в инстаграме о «позорном» голосовании по Конституции. За час он набрал 300 тысяч лайков

Журналист Юрий Дудь опубликовал в инстаграме пост, в котором назвал позором голосование по поправкам к Конституции. «Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года», — считает Дудь.

В своем посте журналист сослался на выступление Путина на пресс-конференции в 2008 году. Тогда Путин пообещал, что не станет баллотироваться на третий президентский срок. «С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию <…> Говорят, что самая большая зависимость — от власти. Я этого никогда не чувствовал».

Путин про третий президентский срок [2008] Фридрих Хайек

Дудь добавил, что пока не решил, будет ли он бойкотировать голосование по реформе Конституции или примет в нем участие и проголосует против.

Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.

Голосование по реформе Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Главная поправка — обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему еще дважды баллотироваться в президенты.